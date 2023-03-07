Денис Гольцов рассказал о переговорах с российскими промоушенами

Боец PFL Денис Гольцов ответил на вопрос о предложениях из России в конце 2022 года.

«Мы вели переговоры с двумя организациями. У них должны были быть большие турниры перед Новым годом, но они сорвались. У них в принципе начали сокращаться турниры. Больше мы этот вопрос не поднимали, потому что дальше я не видел смысла размениваться на какие-то другие организации. Соотношение финансовой части здесь и там сильно разнится. Даже при нынешней обстановке можно было бы создать условия поинтереснее», — цитирует Гольцова Metaratings.ru.

Боец трижды принимал участие в сезонах PFL: в 2019, 2021 и 2022 годах. Он не проходил дальше стадии 1/2 финала.