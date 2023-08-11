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Сегодня, 11:25

Лебедев считает, что возможный бой Емельяненко и Тайсона может закончиться плачевно: «Я бы Федору не рекомендовал»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Экс-чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF Денис Лебедев прокомментировал «СЭ» потенциальный бой между Федором Емельяненко и Майком Тайсоном.

«Бой между Емельяненко и Тайсоном? Это анекдот? Если бой будет на полном серьезе, то он будет в одну калитку. Все равно, что Тайсона позвать в ММА. Я бы Фёдору не рекомендовал. Если бой будет серьезный, все может закончиться очень плачевно. Майк Тайсон очень сильно и точно бьет в подбородок. Почему Федору хочется проводить бои после завершения карьеры? Может, он без спорта жить не может. Есть такая пословица: «Я ушел из спорта, но спорт не ушел из меня», — сказал Лебедев «СЭ».

Последний бой Емельяненко провел в ночь на 5 февраля этого года, проиграв Райану Бейдеру нокаутом на турнире Bellator 290. После этого 46-летний россиянин завершил кареьру.

Денис Лебедев
Майк Тайсон
Федор Емельяненко
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