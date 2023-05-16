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ММА

16 мая, 11:10

Денис Тюлюлин опубликовал фотографию с Федором: «Легенда»

Тюлюлин опубликовал фотографию с Федором Емельяненко
Давид Хачатрян
Денис Тюлюлин и Федор Емельяненко.
Фото Соцсети
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Российский средневес UFC Денис Тюлюлин (10-7) поделился в соцсетях фотографией с легендарным российским тяжеловесом Федором Емельяненко (40-7).

«Легенда, последний император, Федор Емельяненко», — написал Тюлюлин.

Тюлюлин проведет четвертый бой в UFC против 31-летнего бразильца Грегори Родригеса (13-5) 24 июня на UFC on ABC 5 в Джексонвилле, США.

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Райану Бейдеру (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля в Инглвуде, США.

Федор Емельяненко
UFC
ММА
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