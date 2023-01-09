Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала вероятный уход Хабиба Нурмагомедова из ММА-индустрии.

«Рано или поздно каждый человек может попробовать себя в политике, в том числе и Хабиб. Да, после ухода из MMA он мог бы стать депутатом, другой вопрос — нужно ли ему это? Все зависит от желания человека и планов на будущее. Политика совсем не простое дело, не каждому публичному человеку хочется отдавать себя этой профессии, участвовать в избирательной кампании, ходить на заседания комитетов и так далее», — цитирует парламентария «РБ Спорт».

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. Всего на счету бывшего чемпиона UFC в легком весе 29 побед и 0 поражений.