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Сегодня, 09:44

Дерек Брансон подерется с Дрикусом Дю Плесси 4 марта на UFC 285

Давид Хачатрян
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Пятый номер рейтинга UFC в среднем весе Дерек Брансон (23-8) встретится с 10-м номером рейтинга южноафриканцем Дрикусом Дю Плесси (18-2) на UFC 285, сообщает ESPN.

Турнир пройдет 4 марта 2023 года на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Брансон прервал серию из пяти побед в бою против Джареда Каннонье (16-6). Он проиграл нокаутом во втором раунде на UFC 271. Турнир прошел 12 февраля в Хьюстоне, США.

Дю Плесси победил Даррена Тилла (18-5) сабмишном в третьем раунде. Бойцы получил бонус «Бой вечера». Поединок состоялся 10 декабря на UFC 282 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

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