Дерек Брансон подерется с Романом Долидзе 11 ноября на UFC 295

39-летний средневес UFC Дерек Брансон (23-9) встретится с 35-летним грузином Романом Долидзе (12-2) 11 ноября на турнире UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Об этом сообщил инсайдер Георгий Кокиашвили в Twitter.

Брансон потерпел второе поражение подряд. В прошлом поединке он проиграл Дрикусу дю Плесси (19-2) (остановка боя командой Брансона после 2-го раунда). Поединок состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Долидзе в прошлом бою проиграл Марвину Веттори (19-7) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27) на UFC 286. Турнир состоялся 18 марта в Лондоне, Великобритания.