Дерек Чисора: «Мы с Фьюри начнем бой в центре ринга»

Дерек Чисора рассказал, что он с Фьюри начнет бой в центре ринга

38-летний британский супертяжеловес Дерек Чисора (33-12) обещает устроить грандиозное шоу в бою с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (32-0).

«Мы хотим дать болельщикам настоящий бой, поэтому как только рефери зачитает инструкции, мы не пойдем в свои углы, а будем стоять в центре ринга, — приводит слова Чисоры Boxing Scene. — Мы оба любим драться. Сколько бы не продлился бой, мы будем воевать. Он [Фьюри] не отступит. В ринге будет настоящий фейерверк».

Фьюри подерется с Чисорой 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания. Бой пройдет за титул WBC в супертяжелом весе.