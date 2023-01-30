Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:56

Дерек Чисора: «Бетербиев хорош»

Дерек Чисора заявил, что Бетербиев хорош
Давид Хачатрян
Telegram Дзен

38-летний британский супертяжеловес Дерек Чисора (33-13) прокомментировал поединок чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0) и Энтони Ярда (22-3).

«Жаль, что мой брат [Ярд. — Прим. «СЭ"] проиграл, но он выглядел хорошо. Это было достойное, храброе выступление.

Бетербиев хорош, но и Энтони не промах. Он много раз попадал по его [Бетербиева. — Прим. «СЭ"] корпусу и заметно потрепал. Поработай над физикой, и тогда ты вернешься более сильным. Следующий бой он должен провести против Джошуа Буатси», — сказал Чисора iFL TV.

Бетербиев нокаутировал Ярда в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.
Артур Бетербиев
ММА
0
Читайте также
Президент МОК Бах выступил за возвращение российских спортсменов
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
В Подмосковье задержали повредивших ж/д пути подростков по заданию из мессенджера
Минобороны намерено обеспечить добровольческие формирования оружием и медпомощью
Работающих пенсионеров предложили освободить от уплаты страховых взносов
МИД КНР призвал США прекратить поставки оружия Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Шон О'Мэлли: «Если кто и сможет остановить Махачева, так это Волкановски»

Майрис Бриедис: «Ярд, когда уклонялся от ударов Бетербиева, все время крестился»