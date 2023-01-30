Дерек Чисора: «Бетербиев хорош»

38-летний британский супертяжеловес Дерек Чисора (33-13) прокомментировал поединок чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0) и Энтони Ярда (22-3).

«Жаль, что мой брат [Ярд. — Прим. «СЭ"] проиграл, но он выглядел хорошо. Это было достойное, храброе выступление.

Бетербиев хорош, но и Энтони не промах. Он много раз попадал по его [Бетербиева. — Прим. «СЭ"] корпусу и заметно потрепал. Поработай над физикой, и тогда ты вернешься более сильным. Следующий бой он должен провести против Джошуа Буатси», — сказал Чисора iFL TV.