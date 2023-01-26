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Сегодня, 13:46

Деррик Льюис: «Люди больше не воспринимают меня всерьез»

Давид Хачатрян
Деррик Льюис.
Фото Global Look Press
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Тяжеловес UFC Деррик Льюис (26-10) заявил, что чувствует, как люди все чаще стали сомневаться в его победе.

«Я знаю, что сейчас все смотрят на меня и как бы говорят: «Ну, не знаю». Поэтому я намерен выйти и показать, что я все тот же боец, — отметил Льюис в интервью UFC. — Я чувствую, что серьезно отношусь к тренировочному лагерю, в то время как люди не воспринимают меня всерьез. Это нормально, если все меня недооценивают. Это здорово. Я люблю, когда меня недооценивают. Я верю, что сделаю свою работу, и я верю, что это идеальный поединок, чтобы вернуться на победную серию. Я выйду и покажу всем те навыки, которым научился за последние несколько месяцев».

Льюис подерется с Сергеем Спиваком (15-3) 4 февраля на UFC Fight Night 218 в Лас-Вегасе, США.

Деррик Льюис
UFC
ММА
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