Деррик Льюис: «Люди больше не воспринимают меня всерьез»

Тяжеловес UFC Деррик Льюис (26-10) заявил, что чувствует, как люди все чаще стали сомневаться в его победе.

«Я знаю, что сейчас все смотрят на меня и как бы говорят: «Ну, не знаю». Поэтому я намерен выйти и показать, что я все тот же боец, — отметил Льюис в интервью UFC. — Я чувствую, что серьезно отношусь к тренировочному лагерю, в то время как люди не воспринимают меня всерьез. Это нормально, если все меня недооценивают. Это здорово. Я люблю, когда меня недооценивают. Я верю, что сделаю свою работу, и я верю, что это идеальный поединок, чтобы вернуться на победную серию. Я выйду и покажу всем те навыки, которым научился за последние несколько месяцев».

Льюис подерется с Сергеем Спиваком (15-3) 4 февраля на UFC Fight Night 218 в Лас-Вегасе, США.