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Сегодня, 12:01

Деррик Льюис рассказал, где хочет продолжить карьеру

Давид Хачатрян
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Бывший претендент на титул чемпиона Деррик Льюис (27-11) признался, что хотел бы остаться в UFC, несмотря на то, что его контракт с организацией истек.

«Я надеюсь остаться здесь, в UFC. Мне здесь нравится. Мне нравится персонал, — сказал Льюис представителям СМИ. — Все здесь классные, кроме СМИ. Вы, мудаки. Да пошли вы все на ###, правда. Я должен уйти от вас прямо сейчас».

Льюис победил Маркуса Рожериу де Лиму (21-9) техническим нокаутом в первом раунде. Поединок состоялся на UFC 291, который прошел 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.

Деррик Льюис
UFC
ММА
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