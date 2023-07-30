Деррик Льюс нокаутировал Рожерио де Лиму на первых секундах боя на UFC 291

Сегодня, 08:22
В рамках главного карда турнира UFC 291 американец Деррик Льюис победил бразильца Маркоса Рожерио де Лима. Бой продлился всего несколько секунд и завершился победой Льюиса нокаутом.
После окончания поединка американец в центре октагона снял с себя шорты.
У Льюса 27 побед и 11 поражений. В последнем поединке он проиграл Сергею Спиваку удушающим приемом.
У Рожерио де Лимы 21 победа, 10 поражений и один поединок бразилец завершил вничью.
Ранее на турнире UFC 291 россиянин Роман Копылов победил бразильца Клаудио Рибейро во втором раунде.
Экс-временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи (24-5) в реванше победил Дастина Порье (30-7) нокаутом во втором раунде и завоевал титул BMF (самого плохого парня).