Деррик Льюс нокаутировал Рожерио де Лиму на первых секундах боя на UFC 291

В рамках главного карда турнира UFC 291 американец Деррик Льюис победил бразильца Маркоса Рожерио де Лима. Бой продлился всего несколько секунд и завершился победой Льюиса нокаутом.

После окончания поединка американец в центре октагона снял с себя шорты.

У Льюса 27 побед и 11 поражений. В последнем поединке он проиграл Сергею Спиваку удушающим приемом.

У Рожерио де Лимы 21 победа, 10 поражений и один поединок бразилец завершил вничью.

Ранее на турнире UFC 291 россиянин Роман Копылов победил бразильца Клаудио Рибейро во втором раунде.

Экс-временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи (24-5) в реванше победил Дастина Порье (30-7) нокаутом во втором раунде и завоевал титул BMF (самого плохого парня).