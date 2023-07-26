Минеев ответил на вызов Арышева: «Мне этот бой интересен»

Действующий чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев (16-1) ответил на вызов бывшего чемпиона Hardcore в среднем весе Дмитрия Арышева, заявив, что он готов принять вызов.

«Видел вызов Арышева, и сразу хочу сказать: да, мне этот бой интересен. Дмитрий — хороший боец, который только прибавляет от года к году, сделав в последнее время две очень яркие победы над крепкими ребятами. Ну как в таком случае не задуматься о поединке с ним? Я готов принять этот бой, но мне интересен другой вопрос. Когда этот бой может произойти исходя из места, где я нахожусь сейчас, и исходя из того, что я на этот год уже запланировал. Резюмируя, я могу сказать, Арышев, действительно, самое интересное из того, что сейчас мне можно предложить в рамках защиты титула. Легкой прогулки, как в предыдущих поединках, у него даже и близко не будет в следующих боях. Ну а чтобы выиграть у меня, он вообще должен прыгнуть выше головы», — сказал Минеев в своем видеообращении, опубликованном в соцсетях.

В сентябре 2022-го Минеев сообщил, что ему пришла повестка. В начале года он отправился в зону СВО.