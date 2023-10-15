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Сегодня, 10:18

Минеев: «Служба моя продолжается. Закончится она только с окончанием специальной военной операции»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев (16-1) заявил, что он не будет освобожден от участия в СВО до тех пор, пока она продолжается.

«Я действительно принимал участие в выборах и стал депутатом Донецкой народной республики, но, вопреки ожиданиям многих моих хейтеров, эта должность не освобождает от воинской службы, — заявил Минеев в видео, опубликованном в его социальных сетях. — Я видел интервью, где Расул Магомедалиев предположил, что депутаты от СВО освобождаются. Да, действительно, это так, но, ни в Донецкой народной республике, ни в Луганской, ни в Запорожье, ни в Херсоне такого нет, потому что это регионы, где введен режим военного времени. Поэтому, служба моя продолжается. Закончится она так же, как и у любого другого военнослужащего только с окончанием специальной военной операции».

Ранее тренер Минеева Расул Магомедалиев в интервью «СЭ» сказал, что Минеев — депутат, а депутаты освобождаются от СВО.

Владимир Минеев
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