Минеев: «Служба моя продолжается. Закончится она только с окончанием специальной военной операции»

Действующий чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев (16-1) заявил, что он не будет освобожден от участия в СВО до тех пор, пока она продолжается.

«Я действительно принимал участие в выборах и стал депутатом Донецкой народной республики, но, вопреки ожиданиям многих моих хейтеров, эта должность не освобождает от воинской службы, — заявил Минеев в видео, опубликованном в его социальных сетях. — Я видел интервью, где Расул Магомедалиев предположил, что депутаты от СВО освобождаются. Да, действительно, это так, но, ни в Донецкой народной республике, ни в Луганской, ни в Запорожье, ни в Херсоне такого нет, потому что это регионы, где введен режим военного времени. Поэтому, служба моя продолжается. Закончится она так же, как и у любого другого военнослужащего только с окончанием специальной военной операции».

Ранее тренер Минеева Расул Магомедалиев в интервью «СЭ» сказал, что Минеев — депутат, а депутаты освобождаются от СВО.