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Сегодня, 12:03

Крис Сайборг обвинила Дану Уайта в его конфликте с женой

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион Bellator в полулегком весе Крис Сайборг (26-2) считает, что Дана Уайт спровоцировал конфликт со своей женой на вечеринке в канун Нового года.

«Я посмотрела видео и увидела, как здоровый мужчина агрессивно схватил свою жену за руку и потащил к себе. Это спровоцировало конфликт», — написала Сайборг в Twitter.

Ранее в сети появилось видео, как жена Уайта дает ему пощечину, после чего следует моментальный ответ. Инцидент произошел в Мексике при праздновании Нового года.

Дана Уайт
ММА
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