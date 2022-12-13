Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (15-2) считает, что в бою Магомеда Анкалаева (18-1) и Яна Блаховича (29-9) оба бойца особо не рисковали. Об этом Немков сказал в интервью «СЭ».

— Если бы Блахович целенаправленно готовился к пяти раундам, а не к трем, это был бы другой бой? Просто этот бой сделали главным где-то за две недели до шоу, а Блаховичу уже 39.

— Честно, я не думаю, что что-то изменилось бы. Если [у Блаховича] были какие-то проблемы, то не надо было соглашаться на пять раундов. А так он вышел, принял бой. Если есть проблемы, не выходи. Я тогда вышел (речь идет о первом бое с Кори Андерсоном в апреле этого года, который был признан несостоявшимся из-за нелегального удара со стороны американского спортсмена. — Прим. «СЭ»), проиграл... Не то что проиграл, но три раунда были тяжелыми. Я говорил, что мне хреново было, но это никого не волнует. Вышел, подрался неуверенно. Хорошо, что возникла такая ситуация.

Мне, если честно, не показалось, что Блахович сильно устал и что у него с функционалом что-то произошло. Мне показалось, что у него что-то психологическое, что он дрался-дрался, а потом раз — и не захотел драться. Анкалаев спокойно переводил его в партер.

— Тебя впечатлило, как Анкалаев смог перестроиться, учитывая повреждение ноги, и как уверенно он смог забрать два последних раунда?

— Конечно, это хорошо, что он сумел перестроиться. Но не прям впечатлило. Я знаю его сильные стороны, знаю, как он умеет драться. Он думаюший боец. От него можно ожидать, что он может перестроиться и начать бороться. Думаю, у него такой план и был. Это не тот случай, когда боец начал работать в стойке, у него не пошло, и он пошел в борьбу. Думаю, у них все равно был план побороть Блаховича. Потому что что с ним Тейшейра сделал в титульном бою? Перевел, задушил — и до свидания. Зная борьбу Магомеда, думаю, они с тренерами планировали, что он выйдет, переведет и оттуда или не будет выпускать, или сделает какой-нибудь прием.

— Дана Уайт на пресс-конференции назвал этот бой ужасным. Его можно назвать ужасным? Или, может, тебе бой понравился?

— Мне бой показался скучноватым. В партер можно перевести и там залеживать, как Мага два раунда залежал. А можно добивать, жестко добивать, пытаться финишировать. Он не пытался финишировать, он пытался просто забрать два раунда. И в стойке работа была однообразной. Одно и то же делал Блахович, одно и то же делал Магомед. Без риска особо.

— Если будет реванш, что мы увидим?

— Думаю, Магомед захочет сразу побороть и держать в партере — контролировать. Думаю, все пять раундов будут внизу — и добивания какие-то.

Бой Анкалаева и Блаховича завершился вничью раздельным решением судей (48-47, 46-48, 47-47). Пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе остался вакантным. Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.