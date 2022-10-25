Алджамейн Стерлинг: «Мне жаль Яна. Его ограбили»

Стерлинг уверен, что О'Мэлли сам не ожидал победы в бою с Яном на UFC 280

Действующий чемпион легчайшего дивизиона Алджамейн Стерлинг (22-3) уверен, что Шон О'Мэлли (16-1) сам не ожидал победы в бою с Петром Яном (16-4) на UFC 280.

«Мне было жаль Яна, — сказал Стерлинг на The MMA Hour. — Я действительно думал, что его ограбили. Думаю, что и О'Мэлли был немного шокирован и озадачен этим решением судей. Раздельное решение, как и его победа, застали О'Мэлли врасплох».

Ян проиграл О'Мэлли раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.