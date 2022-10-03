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Сегодня, 17:39

Стерлинг о бое Яна и О'Мэлли: «Это будет ужасная ночь для Петра»

Стерлинг считает, что у О'Мэлли хорошие шансы победить Петра Яна
Давид Хачатрян

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (21-3) считает, что у Шона О'Мэлли (15-1) есть хорошие шансы победить Петра Яна (16-3).

«Это хороший поединок для обоих парней, — сказал Стерлинг в интервью Submission Radio. — О'Мэлли не проходил настоящих проверок. Хотя однажды он сдавал тест в бою с Чито Верой. Та его травма была очень странной. О'Мэлли хорошо работает ногами, держит дистанцию, в то время как Ян очень вынослив. Если Ян будет медленно включаться, то в трехраундовом противостоянии О'Мэлли сможет просто выбрасывать удары и работать на очки. В таком случае это будет ужасная ночь для Яна. Но если он сможет сократить дистанцию, бить по корпусу или срубить О'Мэлли с ног, то Яна ждет успех. Думаю, Яну нужно выйти на бой с хорошим IQ, иначе он проиграет».

О'Мэлли и Ян подерутся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Петр Ян
ММА
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