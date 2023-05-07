Алджамейн Стерлинг: «Шон больше не может прятаться за дядюшкой Даной»

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (23-3) уверен, что он без труда побьет второго номера рейтинга Шона О’Мэлли (16-1).

«Шон больше не может прятаться за дядюшкой Даной, — сказал Стерлинг в интервью UFC. — Его больше никто не может защитить. Они надеялись, что Генри побьет меня, но этого не произошло.

Шон может говорить все, что угодно. Я гарантирую, что я финиширую его. Это будет совсем другой бой. Его грэпплинг — полный отстой, и он может тренировать борьбу столько, сколько угодно, но это ему не поможет. Я выйду, обхвачу его хилое тело своими руками и сломаю напополам».

Стерлинг победил Генри Сехудо (16-3) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) на UFC 288. Бой состоялся 6 мая в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

О’Мэлли одержал победу раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29) над Петром Яном (16-5). Бой состоялся 22 октября 2022-го на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.