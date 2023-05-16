Волкановски нацелен на реванш с Махачевым: «Подеремся в конце года»

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (25-2) заявил, что, если он станет двойным чемпионом, он будет активно проводить защиту обоих поясов.

«После боя с Махачевым меня спросили, хочу ли я подождать реванша или намерен вернуться в полулегкий вес. Я не хочу ждать. Я не буду ждать. Я лучше буду драться в полулегком весе, а потом проведу реванш в конце года. Как только я стану чемпионом в легком весе, я гарантирую, что буду активно защищать оба пояса», — сказал австралиец на своем YouTube-канале.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.