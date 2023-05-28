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Сегодня, 11:11

Александр Волкановски назвал бой мечты

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (25-2) заявил, что он бы хотел подраться против пикового экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6).

«Нужно помнить о чемпионах, которых я победил. Я победил всех чемпионов в полулегком весе, — сказал Волкановски в The MMA Fan Podcast. — Единственный чемпион, с которым я не дрался в полулегком весе, — это Конор Макгрегор. Конор в расцвете сил против пикового Волкановски — это тот бой, который хотели бы увидеть фанаты».

Волкановски следующий бой проведет против Яира Родригеса (15-3) 8 июля на UFC 290. Турнир состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Алекс Волкановски
Конор Макгрегор
UFC
ММА
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