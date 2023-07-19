Алекс Волкановски успешно перенес операцию на руке

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-2) готов вернуться к тренировкам через шесть недель, сообщил журналист Ариэль Хельвани в Twitter.

«Вчера чемпиону UFC в полулегком весе Алексу Волкановски была проведена операция на левой руке. Его менеджер Эш Белкастро сообщил мне, что все прошло успешно. Ему нужно всего шесть недель на реабилитацию, а затем он сразу же вернется к полноценным тренировкам. По его словам, с этой травмой он мучается уже год, и во время нынешнего бойцовского лагеря она стала «невыносимой», — написал Хельвани.

Волкановски является лучшим бойцом UFC вне зависимости от категории. В прошлом бою он одолел Яира Родригеса (15-4) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 8 июля на UFC 290 в Лас-Вегасе, США.