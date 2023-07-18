Алджамейн Стерлинг: «Как можно не радоваться за Нганну? А ведь все называли его глупым»

Действующий чемпион в легчайшем весе UFC Алджамейн Стерлинг (23-3) считает, что экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) рискнул и выиграл, поставив на себя.

«Фрэнсис Нганну получит мешок денег в бою с Тайсоном Фьюри. Мне это очень нравится, — сказал Стерлинг в своем подкасте. — Все, за что он стоял, за что боролся, что потерял в свое время, он получил обратно, и все вернулось на круги своя. Мы никогда не видели, чтобы такое случалось, чтобы боец покидал UFC в подобной ситуации, это создает совершенно новый прецедент.

Это показывает, что иногда очень круто ставить на себя. UFC — это, как правило, крупнейшее шоу в городе, которое никогда не переплюнуть. И если кто-то говорит: «Я не буду брать птицу в руки, я попытаюсь взять две» или, как в случае с Франсисом, восемь или десять, то это дикая авантюра, и я хочу сказать, что он выиграл. Он выиграл, потому что поставил на себя.

Я рад за него. Как можно не радоваться за такого парня, которого многие называли глупым, обзывали и говорили, что он просрал наследие? Ребята, мы здесь для того, чтобы бороться за приз. Он только что получил приз, самый большой приз, который только можно получить. Вы можете говорить о поединке все, что хотите, но я буду смотреть бой [с Фьюри]".

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

