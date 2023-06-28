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Сегодня, 14:28

Алджамейн Стерлинг: «О'Мэлли не заслуживает боя за титул»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион в легчайшем весе UFC Алджамейн Стерлинг (23-3) уверен, что второй номер рейтинга в легчайшем весе Шон О’Мэлли (16-1) не должен претендовать на титул чемпиона.

«Он красиво нокаутировал оппонента на Претендентской серии Даны Уайта, и его стали раскручивать, — сказал Стерлинг на своем YouTube-канале. — Затем он провел несколько хороших боев, нокаутировал пару парней, которых уже нет в UFC. Терриона Уэйра больше не в UFC. Андре Соукхамтхатха больше нет в UFC. Раулиана Пайвы, думаю, нет в UFC. Томаса Алмейды нет в UFC.

Кого еще он нокаутировал? Криса Моутиньо техническим нокаутом, хотя, возможно, рефери следовало бы не останавливать тот бой. Ему подбирали оппонентов, чтобы он на их фоне выглядел суперзвездой. Меня просто раздражает тот факт, что он мог заявить о себе в бою с Чито Верой, но он вышел в октагон и провел там буквально три минуты. Он выбросил пару ударов ногами, его ударили и он упал. Его нокаутировал Чито.

В конце концов он подрался с Яном. Но, чувак, мы разные. Я, в отличие от Шона, дрался с топовыми бойцами, поэтому я считаю, что он не заслужит боя за титул».

Стерлинг и О’Мэлли подерутся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.

Алджамейн Стерлинг
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
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