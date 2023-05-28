Патрисио Фрейре: «Стану первым, кто выиграет титул чемпиона в трех весовых категориях»

Действующий чемпион Bellator в полулегком весе Патрисио Фрейре (35-5) предполагает, что СМИ недооценивают его.

«Меня никогда не номинировали на «Сабмишен года», «Нокаут года» или «Боец года», хотя у меня много сабмишенов и нокаутов. Я дерусь с 2010 года, — отметил бразилец в интервью MMA Fighting. — Мне кажется, что СМИ игнорируют меня, но, к счастью, мои результаты не зависят от СМИ.

Кто-то может подумать, что я недоволен, но это не так. Bellator ценит меня, и скоро они приедут в Бразилию. Сейчас я делаю все ради своего наследия. Будет трудно игнорировать тот факт, что я стану первым, кто выиграет титул чемпиона в трех разных весовых категориях".

Фрейре подерется с чемпионом в легчайшем весе Серхио Петтисом (22-5) 16 июня на Bellator 297 в Чикаго, США.