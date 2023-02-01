Дейвесон Фигередо успешно перенес операцию на глазнице и носе

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвесон Фигередо (21-3) во вторник лег под скальпель, чтобы избавиться от травм на глазнице и носе, которые он получил во время четвертого боя с Брэндоном Морено (20-6) на UFC 283, пишет MMA Fighting.

По словам тренера бойца, Фигередо начнет тренироваться в следующем месяце. После боя с Морено бразилец подтвердил, что перейдет в легчайший дивизион.

Морено победил Фигередо техническим нокаутом в третьем раунде. Врач не допустил бразильца к четвертому раунду из-за того, что у него полностью закрылся правый глаз. Бой состоялся 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.