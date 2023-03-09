0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:44

Дейвисон Фигередо переходит в легчайший вес: «Хочу подраться с Домиником Крузом»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигередо (21-3) подтвердил, что его следующий бой состоится в легчайшем весе. Также он бросил вызов экс-чемпиону в легчайшем весе Доминику Крузу (24-4).

«Я разговаривал со своим менеджером после боя [с Морено], и мы пришли к выводу, что Доминик Круз был бы отличным соперником, — сказал бразилец в интервью MMA Fighting. — Это был бы отличный первый бой в легчайшем весе. Он — бывший чемпион, я — бывший чемпион, так что в новом дивизионе меня встретит высококлассный боец. Это было бы здорово.
Доминик много двигается, и мы знаем, что нам придется пресечь его беготню. Я бы на 100 процентов изучил его и много тренировал борьбу. Я много тренирую джиу-джитсу, и я бы уделил много времени на тренировку борьбы, особенно защитную. Доминик — легенда, и я знаю, что он отличный боец, он может повалить бойцов. Я бы блокировал его тейкдауны и жестко боксировал».

Фигередо проиграл Брендану Морено (21-6) техническим нокаутом в третьем раунде. Врач не допустил бразильца к четвертому раунду из-за того, что у него полностью закрылся правый глаз. Бой состоялся 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

0
Читайте также
Головин и Миранчук вошли в расширенный состав сборной России, Дзюбы нет в списке
Волейболистка Лазарева шокирована западными нравами: она получила выговор за огурец на столе
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекс. Такси» и Uber
ВС Украины не сбили ни одной ракеты «Кинжал»
Рогов сообщил о полном прекращении подачи электричества на ЗАЭС со стороны Украины
В Кремле заявили о вопросах России к реализации зерновой сделки
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Волков оценил выступление Джонса: «Он произвел на меня впечатление»

Саид Нурмагомедов заявил, что у Яна небольшое преимущество над Двалишвили за счет опыта