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Сегодня, 07:56

Дейвисон Фигередо подерется с Манел Капе 8 июля на UFC 290

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигередо (21-3) проведет следующий поединок не с чемпионом Брэндоном Морено (21-6), а с девятым номером рейтинга наилегчайшего дивизиона Манел Капе (18-6) 8 июля на UFC 290, сообщает Sherdog.

Фигередо проиграл Морено техническим нокаутом в третьем раунде. Врач не допустил бразильца к четвертому раунду из-за того, что у него полностью закрылся правый глаз. Бой состоялся 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Капе идет на серии из трех побед. В прошлом бою он одолел Дэвида Дворака (20-5) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Бой состоялся 17 декабря 2022-го на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США.

Дейвесон Фигередо
ММА
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