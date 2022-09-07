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7 сентября, 13:18

Ди Кирико объявил о завершении карьеры после поражения от Копылова

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Итальянский средневес UFC Алессио Ди Кирико объявил о завершении карьеры после поражения от россиянина Романа Копылова.

«Я не могу думать о том, как сильно я заставил страдать людей, которые со мной на протяжении всей моей карьеры. Мне жаль каждого, кто верил в меня, даже если мы не знаем друг друга. Я так благодарен. Я думаю, что пришло время перейти к другой главе в моей жизни.
Я знаю, что оттуда уже не вернуться, я знаю, что буду очень сильно скучать по этому спорту. Я знаю, что сейчас самое подходящее время остановиться. Большое вам спасибо за то, что были здесь со мной на моем последнем поединке», — написал Ди Кирико в социальных сетях.

Ди Кирико (13 побед, 7 поражений) проиграл Копылову нокаутом в третьем раунде. Бойцы сразились на турнире UFC Fight Night 209, который проходил 3 сентября в Париже.

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