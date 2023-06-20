Тренер Оливейры: «Чарльз нокаутирует Махачева»

Диего Лима, главный тренер экс-чемпиона в легком весе Чарльза Оливейры (34-9), рассчитывает на скорый реванш с чемпионом Исламом Махачевым (24-1).

«Чарльз — главный претендент на титул, — сказал Лима в интервью MMA Fighting. — Чарльз очень просто победил остальных в топ-5. Чарльз победил этих четверых с подавляющим преимуществом. Дело не в желании [реванша с Махачевым], а в логике.

Готовы ли мы провести еще один претендентский бой? Даже не знаю. Чарльз заслуживает пояса в Бразилии. Мечта Чарльза — драться в Бразилии, и я думаю, что он заслуживает этого.

Я знаю, что это тяжело слышать, но в бою с Махачевым был не тот Чарльз. Он не был в порядке. Я не думаю, что это круто, когда кто-то проигрывает и начинает оправдываться. Но это был не день Чарльза, это был день Махачева. Поздравляю его. Ничего из того, что мы планировали, не получилось, и это не потому, что Махачев был на шаг впереди, просто у нас не получилось. Мы будем тренироваться и готовиться к реваншу.

Я не могу сказать: «Слушайте, мы изменим нашу стратегию». Я верю в те стратегии, которые у нас есть. Я не собираюсь принижать заслуги Махачева. Махачев — крутой. Я лишь хочу сказать, что у Чарльза был не лучший день, к сожалению.

Прогноз на реванш? Будет нокаут. Люди говорят, что у Чарльза больше всего сабмишенов [в истории UFC], но бой начинается на ногах, и мы делаем ставку на ударку. Чарльз очень силен. Он хорошо атакует. Вот почему я действительно верю в нокаут. Но когда его соперники падают, Чарльз идет за сабмишном».

Махачев победил Оливейру на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября 2022-го в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.