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Сегодня, 11:12

Боец UFC Диего Лопес: «Русские бойцы не любят сдаваться, у них сильный характер

Виктория Кравченко
Диего Лопес.
Фото Global Look Press
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Бразильский боец Диего Лопес (21-6), который дебютировал в UFC с поражения Мовсару Евлоеву (16-0), признался, что предполагал, что россиянин постучит во время проведения болевого.

«Я был близок к победе болевым. Будь у меня на 20-30 секунд больше, результат мог быть другим. Я чувствовал, как его колено треснуло и растянулось.

Меня удивило, что Евлоев не сдался, но мы знаем, какие эти русские. Они не любят сдаваться, особенно если они непобежденные. У них сильный характер. Я был уверен, что Мовсар постучит, но он этого не сделал», — сказал Лопес MMAJunkie.

Евлоев победил Лопеса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 6 мая на UFC 288 в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Диего Лопес
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