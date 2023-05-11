Боец UFC Диего Лопес: «Русские бойцы не любят сдаваться, у них сильный характер

Бразильский боец Диего Лопес (21-6), который дебютировал в UFC с поражения Мовсару Евлоеву (16-0), признался, что предполагал, что россиянин постучит во время проведения болевого.

«Я был близок к победе болевым. Будь у меня на 20-30 секунд больше, результат мог быть другим. Я чувствовал, как его колено треснуло и растянулось.

Меня удивило, что Евлоев не сдался, но мы знаем, какие эти русские. Они не любят сдаваться, особенно если они непобежденные. У них сильный характер. Я был уверен, что Мовсар постучит, но он этого не сделал», — сказал Лопес MMAJunkie.

Евлоев победил Лопеса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 6 мая на UFC 288 в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.