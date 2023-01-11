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Сегодня, 07:26

Диего Санчес дебютирует в BKFC 17 февраля

Давид Хачатрян
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Бывший боец UFC, 41-летний ветеран Диего Санчес (30-14) дебютирует в бою на голых кулаках на турнире Bare Knuckle Fighting Championship 17 февраля в Альбукерке, США.

Он встретится с боксером-профессионалом, экс-чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBA Остином Траутом (35-5).

Санчес покинул UFC в 2020 году, когда проиграл Джейку Мэтьюзу (18-6) единогласным решением судей. Бой состоялся на UFC 253 в Абу-Даби, ОАЭ.

В последнем поединке он проиграл единогласным решением судей Кевину Ли (19-7). Поединок прошел 11 марта 2022-го на EFC 46 в Майами, США.

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