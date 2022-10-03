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Сегодня, 16:48

Диллон Дэнис уверен, что Шон О'Мэлли проиграет Яну на UFC 280

Давид Хачатрян

Боец Bellator Диллон Дэнис (2-0) опубликовал в соцсети скриншот переписки с 13-м номером рейтинга UFC в легчайшем весе Шоном О'Мэлли (15-1), призвав принять его вызов на бой.

«Ты много говоришь всякого дерьма, пацан», — написал Дэнис, на что О'Мэлли ответил: «Спасибо». «Мы должны драться, — продолжил Дэнис. — После того как ты проиграешь Яну, мы можем встретиться и сделать трансляцию в интернете».

О'Мэлли и Петр Ян (16-3) подерутся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

Дэнис в последний раз дрался 14 июня 2019 года на Bellator 222 против Макса Хамфри (3-3). Дэнис выиграл сабмишном в первом раунде.

Петр Ян
Шон О`Мэлли
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