Диллон Дэнис уверен, что Шон О'Мэлли проиграет Яну на UFC 280

Боец Bellator Диллон Дэнис (2-0) опубликовал в соцсети скриншот переписки с 13-м номером рейтинга UFC в легчайшем весе Шоном О'Мэлли (15-1), призвав принять его вызов на бой.

«Ты много говоришь всякого дерьма, пацан», — написал Дэнис, на что О'Мэлли ответил: «Спасибо». «Мы должны драться, — продолжил Дэнис. — После того как ты проиграешь Яну, мы можем встретиться и сделать трансляцию в интернете».

О'Мэлли и Петр Ян (16-3) подерутся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

Дэнис в последний раз дрался 14 июня 2019 года на Bellator 222 против Макса Хамфри (3-3). Дэнис выиграл сабмишном в первом раунде.