Армен Гулян: «Нам интересен бой Чурчаева и Рофаля»

Спортивный директор промоушена «Наше Дело» Армен Гулян заявил «СЭ», что лига заинтересована в организации боя между Шовхалом Чурчаевым и Артемом Рофалем.

«Шовхал Чурчаев начинал свою карьеру в нашей лиге, мы вели переговоры о его потенциальном поединке против Артема Рофаля. В организации этого поединка мы будем отталкиваться от всех обстоятельств, но этот бой нам интересен», — сказал Гулян.

22 июля в Москве пройдет турнир «Нашего Дела», где в главном бою сразятся Хадис Ибрагимов и Дамил Шарафутдинов (бокс в перчатках для ММА).