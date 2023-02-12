Дмитрий Бикрев: «На Махачева давила ответственность, что можно проиграть коротышке в Австралии»

Чемпион Fight Nights Дмитрий Бикрев поделился мнением о бое между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски на турнире UFC 284.

«Махачев безоговорочно забрал бой. Волкановски не показал в стойке ничего удивительного. Конечно, картину испортило попадание в пятом раунде, но на ход поединка оно не повлияло. Волкановски оставил хорошее впечатление, но не более того. Да, он вставал после переводов, но Махачев много находился у него за спиной и показал уровень. Мне кажется, на Ислама давила ответственность, что можно проиграть коротышке в Австралии. Показалось, что он чувствовал себя чуть некомфортно. Думаю, поэтому не все пошло по его плану и не удалось финишировать Волкановски. А так — молодец, поздравляю его от души», — приводит «РБ Спорт» слова Бикрева.

Махачев одержал победу над Волкановски единогласным решением судей. Теперь на счету россиянина 24 победы и 1 поражение в ММА, у Волкановски 25 побед и 2 поражения в карьере.