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Сегодня, 14:23

Дмитрий Бивол: «Меня мотивируют достижения Месси»

Давид Хачатрян
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Чемпион WBA в полутяжелом весе по боксу Дмитрий Бивол (20-0) сообщил, что он не часто смотрит футбольные матчи, однако заявил, что на чемпионате мира в Катаре болел за Аргентину из-за Лионеля Месси.

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«Честно, мне не особо нравится смотреть футбол. Я люблю в него играть, — сказал Бивол в интервью Boxing Social. — Мне и много бокса смотреть не нравится — я люблю боксировать. Когда ты смотришь футбол, то тратишь на это 90 минут. Это много. Я просто теряю 90 минут, хотя мог бы за это время пойти в него поиграть.

Конечно, иногда я смотрю матчи чемпионата мира. В этот раз я их тоже смотрел. Я болел за Аргентину из-за Месси. Мне нравится, что в футболе есть человек, который всего добился. Месси везде был чемпионом, а теперь он выиграл чемпионат мира. Это история, и меня это мотивирует. Поэтому я болею за него".

Чемпионом мира-2022 по футболу в Катаре стала сборная Аргентины, которая обыграла в финале сборную Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Дмитрий Бивол
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