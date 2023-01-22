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Сегодня, 15:27

Губерниев: «Хочется после боя с Бейдером увидеть Федора живым и невредимым»

Виталий Косик
Корреспондент
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Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от прощального боя в карьере Федора Емельяненко с Райаном Бейдером за титул Bellator в тяжелом весе.

«В прощальном бою, конечно, хочется яркой победы. Мы понимаем, что с одной стороны возраст, а с другой — опыт. Мне хочется после этого боя увидеть Федора живым и невредимым, как бы поединок не закончился. Рассчитываю, что он победит и дальше продолжит работать в единоборствах и будет связан с российскими ММА», — приводит слова Губерниева MMA.Metaratings.ru.

Бой состоится 5 февраля в Чикаго. Поединок станет реваншем и заключительной встречей в карьере россиянина.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/guberniev-khochetsya-posle-boya-s-beiderom-uvidet-fyodora-zhivym-i-nevredimym-221855/
Дмитрий Губерниев
Федор Емельяненко
ММА
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