Дмитрий Кудряшов дал прогноз на бой Петра Романкевича и Сауло Кавалари

Российский боксер Дмитрий Кудряшов дал прогноз на грядущий бой белорусского бойца Петра Романкевича и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари.

«Романкевич моложе, Романкевич больше заряжен на победу. Хотя Кавалари в последних боях показывает, что нокаут от Дацика на нем не сказался, и он, в принципе, оказал достойное сопротивление и может удивить. Но я все же отдаю предпочтение молодому Романкевичу», — заявил Кудряшов РЕН ТВ.

Спортсмены встретятся на ринге в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсессия». 17 февраля телеканал покажет бой в прямом эфире.

Напомним, что в главном бою турнира PRAVDA, который прошел в апреле 2022 года, Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик одолел Сауло Кавалари в первом раунде.