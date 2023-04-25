Дмитрий Кудряшов открыт для реванша с Асбаровым

Российский боксер Дмитрий Кудряшов (25-6) подтвердил, что заинтересован в реванше с Сосланом Асбаровым (4-0).

«Каждый боксирует настолько, насколько позволяет его соперник, — сказал Кудряшов «СЭ». — Я позволил Сослану выглядеть хорошо, а он сделал то, что должен был. Если Сослану есть что доказывать, мы выйдем еще раз. Я уже был в реваншах, для меня это абсолютно нормальная история.

Уверен ли я, что реванш будет другим? Абсолютно. Потому что я выйду в другом состоянии. В том же состоянии я уже не выйду. Изменим подготовку».

Кудряшов проиграл Асбарову на Hardcore Boxing в сентябре 2022-го единогласным решением судей.