0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 20:40

Кудряшов: «Штырков вернется ко мне еще раз, когда мне будет под 70 лет»

Кудряшов рассказал о несостоявшемся поединке со Штырковым
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов рассказал о несостоявшемся поединке с Иваном Штырковым.

«У Ивана произошел казус, к которому я отношения, к счастью, не имею. Что там у него произошло? Наверное, выспался. Ровно так, как я и говорил. Проснулся с другим мнением. У Ивана все нормально. Штырков поймал хайп. До этого я его боями не увлекался, и не знал, кто он такой. Иван говорит обо мне во второй раз. Наверное, у него есть на меня планы. Думаю, что вернется ко мне еще раз, когда мне будет под 70 лет», — приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

17 февраля президент компании Pravda сообщил, что в апреле состоится бой между Штырковым и Кудряшовым по правилам бокса. Иван сделал вызов, на который Дмитрий ответил согласием. Однако уже через пять дней Штырков заявил, что поединка с Кудряшовым не будет.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kudryashov-shtyrkov-vernetsya-ko-mne-eshe-raz-kogda-mne-budet-pod-70-let-231390/
Иван Штырков
ММА
0
Читайте также
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
«Круче этой победы только свадьба с женой». Биатлонисты свели с ума Ижевск
ВС РФ поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области
Politico узнала о нарастающей внутриполитической критике в адрес Зеленского
С установленного у посольства РФ в Берлине танка сорвали украинский флаг
Правительство Казахстана ликвидировало торгпредство в России
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кудряшов считает, что побил бы Джейка Пола и Томми Фьюри за один вечер

Цопанов объяснил причину отмены боя между Кудряшовым и Штырковым