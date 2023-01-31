Пирог: «Владимир Кличко занимается политическим стендапом. Его указания в адрес главы МОК выглядят нелепо»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог отреагировал на призыв украинского боксера Владимира Кличко не допускать российских спортсменов до участия в Олимпиаде-2024.

«Владимир Кличко, по сути, занимается политическим стендапом. Впрочем, как и многие сегодня украинские общественно-политические деятели, спортсмены и артисты. Указания со стороны Кличко в адрес главы МОК выглядят нелепо, так как сами противоречат принципам олимпизма. Не надо забывать, что подобные заявления — очередной способ напомнить о себе. В этом братья Кличко так же хорошо преуспели, как и в боксе», — приводит Sport24 слова депутата Госдумы РФ.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.