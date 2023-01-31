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Сегодня, 13:11

Пирог: «Владимир Кличко занимается политическим стендапом. Его указания в адрес главы МОК выглядят нелепо»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог отреагировал на призыв украинского боксера Владимира Кличко не допускать российских спортсменов до участия в Олимпиаде-2024.

«Владимир Кличко, по сути, занимается политическим стендапом. Впрочем, как и многие сегодня украинские общественно-политические деятели, спортсмены и артисты. Указания со стороны Кличко в адрес главы МОК выглядят нелепо, так как сами противоречат принципам олимпизма. Не надо забывать, что подобные заявления — очередной способ напомнить о себе. В этом братья Кличко так же хорошо преуспели, как и в боксе», — приводит Sport24 слова депутата Госдумы РФ.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://sport24.ru/news/boxing/2023-01-31-pirog-klichko-zanimayetsya-politicheskim-stendapom-yego-ukazaniya-v-adres-glavy-mok-vyglyadyat-nelepo
Олимпиада
Владимир Кличко
Дмитрий Пирог
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