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Сегодня, 16:25

Свищев: «Емельяненко гордится своей страной. Не удивлюсь, если он продолжит карьеру как депутат»

Алина Савинова
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Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поделился мнением о будущем российского бойца ММА Федора Емельяненко.

«Емельяненко — всеми нами любимый спортсмен и общественный деятель. Федор является выдающимся спортсменом России. Он президент Союза смешанных боевых единоборств. Знаем его как организатора поединков. Федор зарекомендовал себя как политический деятель. Не удивлюсь, если Емельяненко продолжит карьеру как депутат.

Федор гордится своей страной. Не побоялся выйти в футболке с надписью «Россия». Некоторые люди даже остерегаются это произносить. Он ведет за собой людей, пропагандируя здоровый образ жизни, любовь к религии и родным», — цитирует Свищева Sport24.

В ночь на 5 февраля 46-летний Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в главном поединке турнира Bellator 290. Этот бой стал для россиянина последним в профессиональной карьере.

 

 

Источник: https://sport24.ru/news/mma/2023-02-05-politik-svishchev-fedor-yemelyanenko-gorditsya-rossiyey-ne-udivlyus-yesli-on-prodolzhit-karyeru-kak-deputat
Дмитрий Свищев
Федор Емельяненко
ММА
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