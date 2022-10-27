Бивол: «Мне больше не так интересен бой с Альваресом, как раньше»

Биволу уже не так интересен бой с Альваресом

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) сообщил, что он не горит желанием во второй раз выходить на ринг с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (57-2).

«Каждый чемпион хочет матча-реванша, — отметил Бивол в интервью FightHubTV. — Мне лучше двигаться вперед, но если мы можем обсудить матч-реванш, то я готов. Но мне этот бой уже не так интересен, как раньше. Почему? Потому что я его победил».

В прошлом бою россиянин победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.