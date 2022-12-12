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12 декабря, 17:20

Долидзе рассказал, что Херманссон не нанес ему особого урона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Грузинский боец UFC Роман Долидзе (12-1) прокомментировал свою победу над Джеком Херманссоном (23-8) на турнире UFC on ESPN 42.

«Я не считаю, что первый раунд получился особо тяжелым. Я согласен, что по очкам Джек, скорее всего, выиграл, но он бегал вокруг меня и не наносил особого урона, набирая лишь баллы для судейского решения. Как только дело доходило до серьезной стычки, когда он поближе подходил, работы в партере, конечно, дела менялись. Во втором раунде я уже понял, что у меня с кардио все будет нормально, потому что весогонка немного тяжело пошла и первый раунд пришлось немного посмотреть, попробовать, как я себя буду чувствовать. Во втором раунде я уже начал гораздо активнее работать, и, скорее всего, это его и сподвигло на то, чтобы меня еще раз перевести в партер», — приводит слова Долидзе MMA.Metaratings.ru.

34-летний Долидзе победил Херманссона техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 3 декабря в Орландо, США.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/dolidze-xermansson-begal-vokrug-menya-i-ne-nanosil-osobogo-urona-56450/
UFC
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