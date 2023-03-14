Долидзе рассказал, кого считает фаворитом в противостоянии Евлоева и Топурии

Грузинский боец UFC Роман Долидзе рассказал, почему в гипотетическом противостоянии россиянина Мовсара Евлоева и испанского бойца грузинского происхождения Илии Топурии он считает фаворитом своего соотечественника.

«Наговорили они нормально. Илия очень разносторонне развит во всех отношениях, он очень тяжело бьет. У Мовсара нет такого тяжелого удара, но он хорошо борется. Однако Топурия в последнем поединке победил очень сильного борца. Брайс Митчелл — настырный, не останавливался. Тяжелый, чтобы с ним работать, поэтому я думаю, что у Илии больше шансов», — цитирует Долидзе Metaratings.ru.

Евлоев и Топурия неоднократно вступали в словесный конфликт. Изначально планировалось, что они проведут поединок 23 января 2022 года на турнире UFC 270, но россиянин выбыл из-за травмы. Бойцы договорились встретиться 18 марта 2023 года в Лондоне, однако UFC не поддержал их желание.