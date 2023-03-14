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Сегодня, 09:50

Долидзе рассказал, кого считает фаворитом в противостоянии Евлоева и Топурии

Алина Савинова
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Грузинский боец UFC Роман Долидзе рассказал, почему в гипотетическом противостоянии россиянина Мовсара Евлоева и испанского бойца грузинского происхождения Илии Топурии он считает фаворитом своего соотечественника.

«Наговорили они нормально. Илия очень разносторонне развит во всех отношениях, он очень тяжело бьет. У Мовсара нет такого тяжелого удара, но он хорошо борется. Однако Топурия в последнем поединке победил очень сильного борца. Брайс Митчелл — настырный, не останавливался. Тяжелый, чтобы с ним работать, поэтому я думаю, что у Илии больше шансов», — цитирует Долидзе Metaratings.ru.

Евлоев и Топурия неоднократно вступали в словесный конфликт. Изначально планировалось, что они проведут поединок 23 января 2022 года на турнире UFC 270, но россиянин выбыл из-за травмы. Бойцы договорились встретиться 18 марта 2023 года в Лондоне, однако UFC не поддержал их желание.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/dolidze-nazval-favorita-v-protivostoyanii-evloeva-i-topurii-235296/
ММА
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