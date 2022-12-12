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12 декабря, 16:19

Долидзе заявил, что бой с Чимаевым стал бы отличным вариантом для продвижения к титулу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Грузинский боец UFC Роман Долидзе (12-1), занимающий восьмую строчку рейтинга средневесов, рассказал, почему решил вызвать на бой Хамзата Чимаева (12-0).

«Что касается вызова Хамзата Чимаева, я считаю, он очень хороший спортсмен высокого уровня, а я хочу выступать с самыми сильными бойцами нашего дивизиона. И имя у него очень хорошее. Соответственно, это был бы отличный бой для моего дальнейшего продвижения в титульной гонке», — приводит слова Долидзе MMA.Metaratings.ru.

34-летний Долидзе победил Джека Херманссона (23-8) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 3 декабря в Орландо, США.

10 сентября Чимаев победил сабмишном Кевина Холланда (23-9) на турнире UFC 279.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/dolidze-boi-s-cimaevym-otlicnyi-variant-dlya-moego-prodvizeniya-k-titulu-56446/
Хамзат Чимаев
UFC
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