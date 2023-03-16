Долидзе заявил, что Ган был очень удобным соперником для Джонса

Боец UFC Роман Долидзе отметил, что не удивлен легкой победе Джона Джонса (27-1) над Сирилом Ганом (11-2).

«Меня не удивила победа Джонса. Ган — очень удобный соперник. Джонс хорошо борется, и я был уверен, что против Гана он будет использовать только борьбу. Зачем ему работать в стойке и рисковать там, где Сирил лучше. Джон все сделал правильно и перевел его в партер. Думал, что победит добиванием, но приемы он тоже делает хорошо», — приводит слова Долидзе «РБ Спорт».

Джонс победил Гана и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.