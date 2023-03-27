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Сегодня, 14:17

Дональд Серроне займется карьерой актера: «Я собираюсь в Голливуд»

Давид Хачатрян
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Будущий член Зала славы UFC Дональд Серроне (36-17) признался, что не скучает по боям, добавив, что его следующая цель — это Голливуд.

«Я сделал себе прическу, так что волосы растут, — сказал Серроне на пресс-конференции UFC. — Я принимал стероиды, поэтому не смог бы вернуться [в бои], даже если бы захотел. Чувствую себя хорошо. Я здоров, счастлив и просто наслаждаюсь временем, проведенным с детьми. Я планирую пойти в Голливуд. Сейчас у меня те же чувства, что и тогда, когда я только начинал свой путь в единоборствах.

Нет, я не скучаю [по боям]. Я скучаю по нашему бойцовскому сообществу. Я скучаю по всем вам, ребята. Я скучаю по тренировкам, но по боям я не скучаю. Пришло время уйти, и, как я уже сказал, я собираюсь в Голливуд, и это мой следующий план. Это моя следующая остановка. Мне нравится двигаться вперед".

Серроне в 2022-м исполнил главную роль в фильме «Проект «Легион»».

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