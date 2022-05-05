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5 мая 2022, 13:53

Дональд Серроне не сдержал слез, говоря о сыне: «Он до сих пор не знает, чем я занимаюсь»

Дональд Серроне может провести последний бой в карьере на UFC 274 в Финиксе
Давид Хачатрян
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Ветеран UFC, 39-летний Дональд Серроне (36-16) может провести последний бой в карьере на UFC 274 в Финиксе. В преддверии боя американец сказал, что ему важно победить Джо Лозона (28-15) на глазах 4-летнего сына.

«Не могу дождаться, когда выйду в клетку и увижу его лицо в зале, — приводит слова Серроне издание MMA Fighting. — Я просто не могу дождаться этого. Наконец-то он поймет, кто его папа. Сегодня я какой-то эмоциональный... Каждый раз, когда мне хотелось бросить все и закончить карьеру, я представлял, как дерусь на глазах сына. Не могу, черт возьми, дождаться, когда увижу его улыбку и слова что-то типа: «Вау, это мой папа!». Поэтому я хотел, чтобы на турнире было много фанатов. Хочу выйти в клетку, победить и взглянуть на своего сына. Ему 4 года, он сможет понять что к чему. Он до сих пор не знает, чем я занимаюсь. Он все время говорит мне: «Папа, ты едешь в Вегас на работу?».

Серроне идет на серии 5 поражений. В последнем поединке он проиграл Алексу Морено (21-7) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 8 мая 2021 года на турнире UFC on ESPN 24 в Лас-Вегасе, США.

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