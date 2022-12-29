Дональд Серроне признался в употреблении стероидов

39-летний экс-боец UFC Дональд Серроне (36-17) сообщил, что как только он выбыл из пула USADA, он начал принимать стероиды.

«Я буквально вчера был в Вегасе и всем говорил, что теперь, когда я принимаю стероиды, я понимаю, почему они запрещены [в UFC]. Я чувствую, что мне снова 20 лет. Я не устаю! Я реально могу тренироваться столько, сколько захочу, а на следующий день проснуться свежим и восстановленным. Это самый настоящий источник молодости», — сказал Серроне на подкасте Calabasas Fight Companion.

Серроне завершил карьеру после поражения Джиму Миллеру (35-16) на UFC 276. Турнир состоялся 2 июля в Лас-Вегасе, США.