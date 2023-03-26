Дональд Серроне войдет в Зал славы UFC

39-летний экс-боец UFC Дональд Серроне (36-17) пополнит Зал славы UFC на церемонии во время Международной бойцовской недели 6 июля в Лас-Вегасе, США. Об этом было сказано 25 марта во время турнира UFC on ESPN 43.

«Ковбой Серроне — один из лучших легковесов в истории UFC, — сказал президент UFC Дана Уайт на видео. — Ковбой дрался с лучшими из лучших на протяжении более десяти лет и установил массу рекордов. Он был настоящим зверем, готовым драться с кем угодно когда угодно. Он — настоящая легенда, и для меня будет честью ввести его в Зал славы UFC в рамках Международной бойцовской недели».

Серроне выступал в UFC с 2011 по 2022 год. Он является рекордсменом по количеству побед в в истории UFC/WEC (29), по количеству финишей в истории UFC/WEC (20) и по количеству нокдаунов в истории UFC (20).